Ansoumana Dione soutient la malade mentale humiliée

iGFM – (Dakar) La femme malade mentale, accusée de vol et victime d’humiliation à travers les réseaux sociaux, obtient le soutien d’Ansoumana Dione, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux, par ailleurs Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Ce mercredi 22 juillet 2020, il s’est longuement entretenu au téléphone avec le père de la victime, pour suivre de près sa prise en charge médicale dans une structure spécialisée de la place. Vu la gravité des préjudices subis, le Président de l’ASSAMM effectuera incessamment un déplacement à Thiès, pour apporter à cette famille profondément touchée, l’appui de Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale. Déjà, la Directrice Générale de l’Action Sociale, le Docteur Arame Top Sene a pris toutes les dispositions, dans ce sens, en vue d’accompagner et faire atténuer la souffrance de cette famille dont la dignité a été gravement atteinte par des individus malintentionnés.

IGFM