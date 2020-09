mercredi 12 août 2020, par Daouda Mine

Actualité 4 semaines 51 lectures • Taille

iGFM-(Dakar) Les épreuves pour les anticipées de philosophie pour l’année 2020, comme partout dans le pays, se sont déroulées ce mercredi 12 août 20 à Ziguinchor. Les trois sujets au choix proposés n’ont pas plongé les potaches dans une grande inquiétude. Ils (les candidats) l’ont même jugé très abordables.

Ils sont ainsi 11.841 candidats dans la région sud dont 5.927 garçons et 5.914 filles à la recherche du sésame. Des potaches qui sont répartis dans 33 centres d’examen. Pour les candidats individuels, ils sont au nombre 2.382 (1.159 garçons et 1.223 filles). « Nous n’avons pas eu beaucoup de difficultés devant ces sujets», explique le candidat, Ibrahima Diédhiou, élève en classe de Terminale dans une école privée à Ziguinchor. Même son de cloche au centre du lycée Djignabo Basséne de Ziguinchor où, «dans l’ensemble, tous les sujets qui nous ont été proposés ont très abordables», lance la candidate R. Diatta, retrouvée assise dans la cour de son centre d’examen. Sa camarade de classe, Bernadette Mbaye, de reconnaitre dans la foulée que, «ces sujets étaient bien dans nos programmes et j’avoue que ce sont des leçons que mes camarades et moi, avons tous apprises. Nous ne sommes pas inquiètes. D’ailleurs aucun de mes camarades n’a eu des problèmes sur la formulation des sujets proposés.» Une formulation des sujets qui, à en croire des professeurs et superviseurs de cette épreuve de philosophie, ne devrait nullement gêner les élèves qui composent sur l’étendue du territoire régionale. Dans la région, le nombre de jury au baccalauréat est de 39 et 1 jury pour la série G et STEG. Si les épreuves se sont bien déroulées, toutes les conditions réunies pour leur bon déroulement de cette examen à Ziguinchor, force est de reconnaitre que certains potaches étaient par moment gagnés par le stress. Le chef de l’exécutif régional et les autorités académiques de la région ont procédé à la visite traditionnelle des centres d’examen, «nous avons même vu des classes avec trois surveillants. Les superviseurs et les surveillants sont venus une heure de temps avant le démarrage des épreuves à 8 heures précises. Aucun couac n’est à signaler dans la commune», nous a-t-on confié

IGFM