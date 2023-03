mercredi 22 mars 2023 • 128 lectures • 0 commentaires

Politique 23 mins Taille

iGFM - (Dakar) Antoine Félix Diome a lancé un message musclé ce mardi, aux manifestants, en marge de la visite rendu à un jeune commerçant, dont la boutique de matériels électroniques avait été pillée durant les manifestations de jeudi dernier.

Antoine Félix Diome s’est rendu ce mardi, au chevet d’un commerçant dont la boutique de téléphones portables a été dévalisée par des manifestants, la semaine dernière. Il a annoncé qu’un des pilleurs a été arrêtée : « Heureusement que la gendarmerie et la police sont en train de faire un travail remarquable. Suite à l’exploitation des vidéos de surveillance, un des malfaiteurs a été arrêté et l’enquête suit son cours normal.»



Il a profité de cette tribune pour envoyer un message, visiblement destiné aux Pastefiens : «S’attaquer aux biens d’un sénégalais comme vous, ne fait pas de vous un patriote. Faire des actes de saccage, ne fais pas de vous un patriote. On peut avoir une opinion politique différente de celle de l’Etat. Dans une démocratie chacun est libre de choisi son camp. Mais choisir son camp ne signifie pas porter atteinte physiquement ou aux biens de son semblable», déclare-t-il.



Et d’enchainer : «Certains peuvent attaquer des édifices, bruler certains lieux, mais l’Etat assumera ses responsabilités et assurer la protection des personnes et des biens. Le Sénégal est une démocratie majeure. Soyez sûrs qu’on prendra toutes les mesures qu’il faudra pour que les sénégalais soient en paix», dit-il.