samedi 8 mai 2021 • 1010 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

La lune ne sera visible que le mercredi, selon l'Association Sénégalaise pour la Promotion de l'Astronomie (ASPA). La Korité devrait donc être célébrée jeudi au Sénégal, si l'on se fie aux conclusions des travaux de Maram Kairé et Cie. Ci-dessous leur déclaration.

La conjonction qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, aura lieu le Mardi 11 Mai à 19h01mn GMT. Ce jour, la Lune se couchera avant le Soleil partout à travers le monde.



- Mardi 11 Mai : La conjonction se produit presque au moment du coucher du Soleil. La Lune se couchera 19h24, donc bien avant le Soleil se couchera à 19h29. On ne peut pas observer un premier croissant lunaire quand la Lune se couche avant le Soleil.



- Mercredi 12 Mai : La Lune se couchera à 20h13, soit 44mn après le Soleil qui se couche à 19h29. Elle sera alors âgée de 1j00h depuis la conjonction et sa surface éclairée sera de 1%. Bien qu’étant encore assez faible, elle sera observable à l’œil nu partout où le ciel est dégagé au Sénégal en Afrique de l’Ouest.



Jeudi 13 Mai : La Lune se couchera à 21h03, soit 1h33mn après le Soleil qui se couche à 19h30. Elle sera alors âgée de 2 jours, ce qui est bien tardif pour un premier croissant.



IMPORTANT : Nous attirons l’attention sur le fait que la conjonction se produisant au moment du coucher du Soleil pour le Mardi 11 Mai, la Lune se couchera AVANT le Soleil, appelant ainsi à faire très attention car on ne peut pas observer un premier croissant lunaire quand la Lune se couche AVANT le Soleil.