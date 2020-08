Appel au Boycott, départ des clients…: Ce qu’en pense le Dg d’orange!

iGFM – (Dakar) Les responsables d’Orange ont fait face à la presse ce mardi. Face aux journalistes, ils se sont exprimés sur l’appel au boycott lancé par nombre de leurs clients sur les réseaux sociaux.

«Il y a des messages un peu plus politiques sur lesquelles la réponse est toute faite. Lorsque vous entendez des appels au boycott au prétexte que nous sommes de français, ces messages ne sont malheureusement pas nouveaux. Ils sont récurrents, ils sont plus politiques. Vous nous permettrez de ne pas donner de réponse à ce type de message sur les réseaux sociaux», a indiqué le directeur général de la société.

Sékou Dramé a aussi répondu quant aux risques de voir leurs clients les quitter : «Est-ce que nous craignons que les clients partent ? la seule réponse que j’ai et c’est la seule réponse que je donne à l’équipe, c’est que toute notre stratégie n’est qu’un input pour démarrer. Ce qui importe c’est qu’à chaque instant, nous proposons aux sénégalais le meilleur rapport qualité prix du marché. Et cela, depuis des années nous le faisons et c’est ce que nous nous attelons à faire à chaque instant et nous continuerons de le faire.»

Le Directeur général affirme que le Sénégal a les tarifs d’accès à internet les plus bas de la zone Uemoa et ceux les plus bas d’Afrique sur un panel de 22 pays. Ses clients partagent-ils vraiment cet avis?