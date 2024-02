jeudi 8 février 2024 • 1975 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Après l’annonce de l’abrogation du décret convoquant le corps électoral, le président Macky Sall a annoncé l’ouverture d’un dialogue. Hadjibou Soumaré a annoncé ce jeudi, qu’il y prendra part.

Hadjibou Soumaré compte participer au dialogue que compte lancer le président Macky Sall, suite au report de l'élection présidentielle. L’ex premier ministre se dit inquiet pour ce qui pourrait arriver au pays si jamais les choses continuent sur cette trajectoire. «C’est la raison pour laquelle, quand j’ai écouté le président parler de dialogue, et surtout ce que j’ai le plus retenu, c’est le caractère inclusif de ce dialogue. Dès l’instant qu’on parle d’inclusivité, nos premières pensées vont à ceux qui sont aujourd’hui en prison. Et c’est cela qui m’a motivé le plus à accepter ce dialogue parce que je pense que, aussi bien Ousmane Sonko que les autres citoyens qui sont en prison, nous sommes en devoir aussi de penser à eux», a-t-il indiqué.

