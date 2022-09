mercredi 7 septembre 2022 • 387 lectures • 0 commentaires

Apple a présenté ce mercredi sa nouvelle gamme d'iPhone et les prix s'envolent. Il faudra compter entre 1019 euros pour l'iPhone 14 et 1479 euros pour l'iPhone 14 Pro Max. Voici un résumé des prix.

Tim Cook a présenté, à l'Apple Park situé en Californie, les différents modèles de l'iPhone 14. Et aucun des modèles ne sera à moins de 1000 euros. L'iPhone 14 sortira le 16 septembre et il faudra débourser 1019 euros, l'iPhone 14 Plus sortira le 7 octobre et coûtera 1169 euros.



L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sortiront également le 16 septembre et coûteront respectivement 1329 euros et 1479 euros. Pour rappel, à sa sortie, l'iPhone 13 coûtait 909 euros et l'iPhone 13 Pro Max 1 259 euros.



Les raisons de la hausse



La marque à la pomme n'avait pas augmenté le prix des iPhone depuis cinq ans avant aujourd'hui. Apple a subi des contraintes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, des blocages liés au COVID en Chine et à la perte d'activités en Russie.



Une grande partie des produits Apple est fabriquée en Chine, dans les usines Foxconn et la politique "zéro Covid" en Chine a aussi touché l'entreprise américaine sans oublier la difficulté d’approvisionnement en puces électroniques. Sans oublier que pour les clients européens, le dollar est à son plus haut face à l'euro. Ce qui pourrait constituer l'une des principales causes de cette hausse, les prix étant stables aux Etats-Unis.



l'iPhone 14 présenté ce soir



Pourtant la demande d'iPhone ne cesse d'augmenter. Plus de la moitié de la population américaine possède un iPhone. Les clients sont généralement des personnes à revenu élevé qui sont prêtes à payer plus cher et sont moins sensibles aux hausses de prix, souligne Protocol. L'iPhone X de 2017 a franchi le seuil des 1000 dollars sans grande résistance, par exemple.

BFM