« Apprendre à vivre avec le virus »: 50 jours après son discours du 11 mai, le tableau est sombre

iGFM – (Dakar) Le 11 mai dernier, lors de son dernier discours à la nation, le chef de l’Etat avait demandé aux sénégalais d’«apprendre à vivre en présence du virus». Il avait décidé de l’ouverture des lieux de culte, allégé les heures du couvre-feu, levé les restrictions sur les marchés etc. une situation qui avait été dictée par des réalités économiques et une forte pression subie par l’exécutif, avaient dit certains. Aujourd’hui, 50 jours après, l’épidémie a-t-elle fléchi dans son évolution ?

Du 11 mai 2020 à nos jours, le nombre de personnes atteintes par la covid-19 au Sénégal est passé de 1886 à 6698. Il a presque quadruplé. Pour la semaine écoulée, le taux de positivité était à 9,5%.

Les décès ont triplé, les cas ont quadruplé

Puis, de 19 décès le 11 mai dernier, la maladie a emporté à la date d’aujourd’hui 108 personnes. Le nombre de personnes décédées a plus que quintuplé.

Le 11 mai, 1151 personnes étaient sous traitement. Aujourd’hui 2248 patients sont dans cette situation.

Le nombre de personnes guéries, semble être la seule éclaircie. Il est passé de 715 à 4341 patients testés négatifs aujourd’hui.

Encore que, ces dernières semaines, le nombre de personnes qui sortent guéries des centres baisse en cascade: 788 le 7 juin, 756 le 14 juin, 585 le 21 juin puis 372 hier dimanche.

En somme, depuis le dernier discours du chef de l’Etat, la maladie a infecté et emporté plus de personnes. Et paradoxalement, les sénégalais font preuve d’un relâchement plus qu’inquiétant.

Sur le plan économique, lors de son discours, le chef de l’Etat avait tablé sur une croissance de 3%. Entre temps, le Fmi a revu à la baisse les prévisions à 1,1%.

Youssouf SANE