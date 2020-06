Appui budgétaire : La banque mondiale verse 60 milliards au Sénégal

iGFM – (Dakar) C’est un précieux appui qui va bien aider l’Etat du Sénégal en cette période de rareté des ressources. En effet, la banque mondiale a accordé un appui budgétaire de plus de 60 milliards de francs Cfa au Sénégal.

Celui-ci est composé d’un don de 30,1 milliards de francs Cfa (50 millions de dollars) et d’un crédit concessionnel Ida de 30,1 milliards (50 millions de dollars). Soit au total 100 millions de dollars (60 milliards 348 millions de FCFA). Le montant global sera versé en un seule tranche indique l’institution de Bretton Woods.

« Par ce financement, nous aidons le Sénégal à préparer son redressement post-COVID. L’objectif est de sauvegarder les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables, qui ont le plus souffert de la pandémie, et de promouvoir les opportunités par un meilleur accès à l’électricité et aux services offerts par les technologies de l’information et de la communication », a indiqué M. Nathan Belete, Directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, dans un communiqué parvenu à iGfm.