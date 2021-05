samedi 22 mai 2021 • 97 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakr) Après près de 15 ans de carrière sous le nom « Freestyle » dans son pays natal, le Sénégal, et son actuelle collaboration en tant que chanteur du célèbre groupe Orchestra Baobab, Cheikh Ibra Fam ajoute désormais en 2021 une nouvelle corde à son arc en sortant en son nom propre son tout premier single Yolele accompagné d’un clip tourné sur l’Île de Gorée au Sénégal, excellente introduction à la sortie de son premier album international Peace In Africa le 14 Octobre prochain.

« Yolele », qui tient son nom d’un chant et d’une danse peul (dialecte de l’Afrique de l’Ouest) traditionnelle et populaire au Sénégal, parle de la vie quotidienne et appelle à l’introspection. Ce morceau aux couleurs afro-pop se présente comme une véritable vague de fraîcheur qui mêle musique traditionnelle sénégalaise et mélodies plus modernes.

Des couplets puissants chantés en wolof s’intègrent à merveille dans des rythmes variés de guitare acoustique, percussions et cuivres qui rappellent les racines de cet artiste multidimensionnel. Le refrain quant à lui est dansant et reste en tête ; il s'accompagne d'arrangements qui, associés à l’ensemble du morceau, révolutionnent le genre et modernisent véritablement la musique Afro.

Cette modernité dans la musique de Cheikh Ibra Fam est encore plus soutenue grâce à un clip haut en couleurs qui met en avant le goût prononcé de l’artiste pour la mode, la danse et la musique.

