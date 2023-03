Après 6 ans d’absence, Déesse Major sort un single d’enfer « Plus Forte »

jeudi 9 mars 2023

iGFM – (Dakar) Déesse Major is back. La rappeuse a marqué son retour après 6 ans d’absence avec un single intitulé « Plus forte ». « Plus Forte », lance qson nouvel album qui sera disponible au courant du mois de juin. Elle a fait l’annonce sur Facebook.

