jeudi 28 janvier 2021 • 1284 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Trois personnes d’une même famille, deux femmes et un homme, ont trouvé la mort à cause du coronavirus.

Ce sont deux femmes et un homme. Ils avaient tous plus de 60 ans et ont perdu la vie à Dakar dans le mois de janvier. L’un a perdu la vie ce 13 janvier, le second est décédé mardi dernier.

La troisième victime, ne savait pas que d’autres membres de sa famille venaient de perdre la vie du fait de la maladie. Cas grave, ses proches ont voulu la préserver du choc émotionnel, et lui ont caché cette information. Malheureusement, elle-même ne survivra pas.

Selon nos confrères de la RFM, qui rapportent l’information, les trois victimes ont été contaminées lors de leur participation à une cérémonie de mariage tenue il ya quelques jours à Dakar.

Pour rappel, les cérémonies familiales comme les mariages, baptêmes, réceptions sont interdites dans les régions de Dakar et de Thiès.