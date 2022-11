Après Idda de Mya, Nfu prépare une bombe pour son ex épouse « ken douma… »

jeudi 17 novembre 2022 • 759 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM – (Dakar) Après les chansons d’amours et de complicité, maintenant c’est le déballage entre Nfu et son ex épouse Mya. Cette dernière qui avait sorti «Idda» pour expliquer sa souffrance dans son mariage avec Nfu. Une chanson qui a fait le tour des réseaux avec un million de vues en trois jours. Nfu, le chanteur, a révélé sur son compte facebook qu’il ne se laissera pas faire et qu’il va répondre à la chanson de « Idda » de son désormais ex douce moitié.

Affaire à suivre... PUBLICITÉ

Galerie photos

Cet article a été ouvert 759 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor