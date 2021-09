vendredi 10 septembre 2021 • 1158 lectures • 2 commentaires

Société 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Le journal "Libération" nous apprend, ce vendredi, que le rappeur Simon du mouvement "Y'en a Marre" a été aussi arrêté dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques et de visas.

Après Kilifeu, Simon est entre les mains des éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Le rappeur a d'ailleurs passé la nuit à la DIC. Ce, après avoir d'abord répondu à la convocation de la DIC, alors qu'il se trouvait à Kaffrine. Selon Libération, Simon est mis en cause dans une affaire de "2 millions de Fcfa" reçus en échange de la remise de son passeport français à Thierno qui l'aurait même utilisé. Lors de son audition, Amadou Thierno Diallo, qui est à l’origine de l’affaire, avait invité Simon dans la cause, mais aussi "Thiatt" du même mouvement. A cause de cette nouvelle arrestation, la détention de Kilifeu a été prolongée.