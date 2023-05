samedi 20 mai 2023 • 602 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après avoir reçu le certificat de genre de mort, la famille de Pape Amadou Keita a annoncé une plainte.

«Nous avons reçu le rapport de l’autopsie qui a prouvé que réellement c’est une balle qui l’a tué. Donc on va porter plainte. Il faut que la lumière soit faite. On n’accuse personne», a indiqué Falla Keita, grand-père paternel du Défunt, au micro de la Rfm.



Pour lui, le certificat de genre de mort infirme la thèse du ministère de l’intérieur qui parlait de mort par arme blanche : «Un projectile qui peut traverser tout un corps ça ne peut être qu’une balle. Une arme blanche ne peut pas faire cela. Et on a trouvé la balle sur place», précise-t-il.



En effet, le certificat de genre de mort renseignait que la victime avait une plaie transfixante thoracique avec pénétration antérieure. Le trajet passe par le corps du sternum, la base du cœur, le poumon gauche avec un orifice de sortie postérieure à hauteur de la 7e côte gauche, consécutive à une pénétration d’un projectile ayant complètement traversé.



Le ministère de l'Intérieur, dans son comuniqué de presse, parlait de mort par arme blanche.