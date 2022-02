vendredi 11 février 2022 • 847 lectures • 0 commentaires

Il avait raté la finale de la CAN 2019. Mais, Edouard Mendy s’est finalement rattrapé en 2022. Campion d’Afrique, meilleur portier de la CAN, Edou s’est confié aux médias de son club.

«C’était une revanche pour moi, par rapport à ma première coupe d’Afrique. J’étais blessé. J’étais forfait après le second match. Jouer une seconde fois la Can était une revanche pour moi surtout le fait de joueur la finale. Car j’avais raté la finale de 2019. Cela signifie beaucoup de choses pour moi (...)



Ce qu’on a vécu est un incroyable dénouement pour moi, mes coéquipiers, nos familles, notre patrie. Remporter la première fois ce trophées pour notre pays est tout simplement incroyable. Tout le monde sait ce que l’équipe nationale signifie pour moi. Et gagner la coupe pour la première fois dans l’histoire de mon pays est une grande réussite.



Il y avait des millions de personnes à l’accueil, dans la rue. C’était phénoménal. Nous sommes restés 7 heures dans le bus, mais honnêtement j’étais heureux d’être avec les enfants, leurs parents, tout le monde dans la rue pour nous célébrer, c’était incroyable.»