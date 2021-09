lundi 27 septembre 2021 • 224 lectures • 0 commentaires

Emmanuel Macron a été la cible d'un jet d'œuf lors de son déplacement au Sirha de Lyon lundi. Le projectile a rebondi sur l'épaule du chef de l'Etat. L'auteur de ce geste a immédiatement été maîtrisé par le service d'ordre du président et menotté. Il a été placé en garde à vue.

Le chef de l'Etat français a été victime d'un jet de projectile lundi en fin de matinée alors qu'il se trouvait en déplacement à Lyon. En pleine visite d'Eurexpo pour le Sirha, le grand rendez-vous des professionnels de la restauration, l'hôtellerie et l'alimentation, Emmanuel Macron a reçu un œuf au milieu de la foule lancé par un jeune homme de 20 ans, en bermuda, qui a crié "Vive la révolution". Le projectile a rebondi sur son épaule, selon les images publiées sur Twitter.



Le service d'ordre du président a immédiatement maîtrisé l'auteur de ce geste, qui a été menotté. Selon les informations de Lyonmag.com, Emmanuel Macron a demandé à ses équipes de s'entretenir avec le contestataire afin de connaître ses motivations exactes.



L’auteur du jet d’œuf est en garde à vue pour violences aggravées (sur personne dépositaire de l’autorité publique) et va faire l’objet d’une expertise psychiatrique. Il a 20 ans et est inconnu des services de police tout comme des services de renseignement.