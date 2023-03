C’est un Malick Daf, heureux et jovial qui s’est présenté devant la presse : "Je rend grâce au bon Dieu, on a eu la victoire grâce à Dieu", a dit l'entraîneur sénégalais à l’entame de la Conférence de pesse.



Il a ensuite ajouté « Nous avons affronté une solide équipe du Bénin. Nous avons essayé de les mettre en difficulté mais ils étaient en place. On a réussi à surmonter les obstacles en deuxième période sans être tranchant.



Nous avons atteint le premier et principal objectif du tournoi qui est de se qualifier pour le mondial mais il en a désormais un autre. On veut offrir ce trophée au peuple sénégalais."



La prochaine Coupe du monde se déroulera en Indonésie au mois de mai. Ce pays d’Asie du Sud-Est accueillera la 23ème édition de la Coupe du monde des moins de 20 ans.



Le Sénégal affrontera la Tunisie ou le Congo en demi-finale, leur match est prévu ce vendredi à 17h00.

