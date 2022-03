jeudi 24 mars 2022 • 1037 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après la dramatique affaire bébé Lassana qui s'est produite à Kédougou, une autre affaire, du même genre, secoue la cité de Saré Maoundé.

Un bébé, âgé de seulement 16 mois, dénommé Kadia, a été retrouvé au fond d’un puits. L’iaffreuse affaire s’est produite à Saré Maoundé, un village de Vélingara. La maman du bébé et sa nièce ont été arrêtées et placées en garde-à-vue.



Le drame serait intervenu après de vives tensions entre les parents du bébé Kadia. La maman du défunt bébé et son mari n’étant en bons termes.



Face aux enquêteurs, la mère de bébé Kadia avait déclaré ignorer ce qui s’est passé. Elle abandonnera cette version, indiquant ensuite que son bébé, mal attaché dans son dos, est tombé dans le puits. Mais, selon Libé, cette version n’a pas convaincu les enquêteurs.



Pour rappel, il y a juste quelques jours, Niéméniké (Kédougou) avait été secoué par la disparition d"un béné nommé Lassana. L'enfant avait finalement été retrouvé mort dans un puits. Fatoumata Tounkara, une voisine, est passée aux aveux.

La dame, très proche de Fatou Wagué (coépouse de la maman de bébé Lassana), a déclaré que c'est elle qui s'est introduite dans la maison pour récupérer bébé Lassana, avant de l'envelopper dans une couverture et de le jeter dans un puits.

Elle ajoute avoir agi sous la dictée de Fatou Wagué (la coépouse de la maman du bébé) mais aussi de Siya Souaré, la grand-mère paternelle de la victime. Cette dernière a été aussi cueillie.

Lors d'une reconstitution des faits, le trio a rejoué, sous l'œil vigilant des gendarmes et du procureur Baye Thiam, le film de cette terrible affaire.