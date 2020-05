Après le Covid-19, l’urgence de nouvelles politiques économiques africaines

iGFM – (Dakar) – Pour l’économiste Kako Nubukpo*, la crise née de la pandémie de Covid-19 doit être l’occasion de promouvoir un nouveau modèle économique pour le continent africain, fondé sur un développement endogène, solidaire et respectueux de l’environnement.

La pandémie du Covid-19 rebat les cartes de la mondialisation actuelle : elle perturbe les chaînes logistiques mondiales, rend incertain l’approvisionnement en biens et services dans le monde, crée de nouvelles hiérarchies entre les nations, consécutives à la nature plus ou moins optimale de la réponse des États à la crise, et enfin provoque une chute sans précédent de la demande mondiale.

L’Afrique n’échappe pas à cette crise et à ses conséquences, tant sa dépendance vis-à-vis du reste du monde est grande, même si sa part dans le commerce international n’est que de 3 %. Paradoxalement, parce que ce continent a moins bénéficié que d’autres des bienfaits de la mondialisation, il pourrait profiter de ce choc systémique planétaire pour construire une voie endogène de développement, loin de la triple extraversion qui la caractérise à l’heure actuelle, à savoir réelle, monétaire et intellectuelle.

L’extraversion réelle

Les théories traditionnelles du commerce international, d’inspiration libérale, s’appuient sur les dotations factorielles naturelles pour spécifier les spécialisations des États et des continents dans les échanges internationaux. Si on s’en tient à la théorie de Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS), l’Afrique devrait se spécialiser dans les produits à forte intensité de main d’œuvre et dans l’exportation de matières premières, toutes choses dont elle dispose en abondance. Cela tombe bien, car les pays industrialisés et les pays émergents ont besoin des matières premières africaines pour faire tourner leurs usines et approvisionner leurs consommateurs de biens et services transformés à partir justement des matières premières africaines. Que l’Afrique fasse l’effort de se doter de capital idoine pour transformer sur place ses matières premières et créer ainsi de la valeur ajoutée et des emplois, ne rentre absolument pas dans ce référentiel néolibéral fondé sur les avantages comparatifs « naturels ». Pourtant, et la crise actuelle le montre à l’envi, la transformation sur place des matières premières et la remontée dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales, constituent la voie à suivre par l’Afrique pour sortir d’une insertion primaire suicidaire au sein du commerce international. La pandémie du Covid-19 met en lumière l’extrême vulnérabilité d’un système mondial qui sous-traite à la Chine la production planétaire des biens et services.