Après les élections locales du 23 janvier 2022 qui ont fini de livrer tous les secrets des urnes, le Président Macky Sall ne veut perdre un seul instant. Le temps est devenu de l'or pour lui. Le chef de l'Etat accélère la cadence pour répondre, au plus vite, aux préoccupations des Sénégalais. Et sur cette marche vers de nouveaux chantiers et de nouveaux défis, il entend «armer» tous ses collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés à court ou long terme.

C'est dans cette dynamique qu'il a convoqué le Secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la république (Apr). La toute première rencontre politique entre le chef de l'Etat et ses bras droits du parti, après les élections locales. Ça sera des moments d'échanges intenses et surtout d'analyse profonde des résultats obtenus dans chaque commune et département du Sénégal par la coalition Benno bokk yakaar (Bby).



Tout tournera autour des questions politiques. Surtout de la défaite et de la victoire de Benno bokk yakaar dans tous les coins et recoins où la coalition a eu des candidats. La réunion de Secrétariat exécutif national de l'Apr d'aujourd'hui sera l'occasion pour le Président Macky Sall de requinquer ses troupes, mais aussi de tirer les leçons du scrutin et de tracer de nouvelles perspectives de lutte en direction des joutes électorales à venir, particulièrement les Législatives aux enjeux capitaux pour le pouvoir en place. Surtout que déjà l'opposition cherche à se renforcer davantage et n'a qu'un seul objectif aujourd'hui: imposer la cohabitation à la mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale. Ce qui rendrait la gouvernance difficile au Président Macky Sall.



Tous ces schémas seront évoqués, sans doute, à la réunion du Secrétariat exécutif national de l'Apr d'aujourd'hui qui ne devra pas être très longue, puisque le Président doit aller suivre la demi-finale entre le Sénégal et le Burkina Faso prévue à 19 heures. Le chef de l'Etat profitera de la rencontre pour donner à ses hommes des indications afin d'éviter d'éventuels pièges politiques à venir. Il va sonner la mobilisation et la solidarité de tous autour de l'essentiel et inviter les uns et les autres à s'adapter aux exigences des Sénégalais et à faire preuve de simplicité, de disponibilité et d'efficacité».



Mais auparavant, dans la matinée d'aujourd'hui mercredi, le président de la République a convoqué le Conseil des ministres qui sera moins long que d'habitude. Ce sera un Conseil des ministres de derniers réglages en attendant le remaniement ou le réaménagement imminent du gouvernement. Macky Sall donnera les dernières directives aux ministres qu'il avait déjà sommés de préparer leurs dossiers. Cela pour que l'équipe gouvernementale qui sera nommée incessamment puisse être sur les rails, et surtout ne pas perdre du temps pour se mettre au travail. Tout est calculé au millimètre près par le Président Macky Sall pour éviter d'éventuelles: erreurs qui pourraient être fatal à son régime aux prochaines joutes électorales.