mardi 16 août 2022 • 98 lectures • 0 commentaires

Le pire a été évité de justesse à la pédiatrie de l’hôpital de Mbour. En effet, Après les hôpitaux de Linguère et de Tivaouane, le centre de santé Thierno Mansour Barro a frôlé la catastrophe ce samedi.

Le service de la pédiatre a failli brûler à cause d'un court-circuit. Le feu, qui commençait à se propager, a été vite maîtrisé avant même l'arrivée des secours. Ce qui a permis aux accompagnants des malades et au personnel de l'hôpital de sortir très rapidement les bébés, rapporte le journal le Quotidien. Plus de peur que de mal car, ils ont été relogés dans d'autres salles en attendant que le circuit soit revisité et réparé.