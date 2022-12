Aprés son show non autorisé, Nitdoff reçoit un soutien de taille

samedi 17 décembre 2022 • 734 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM – (Dakar) Après son concert non autorisé, la mafia kacc kacc lance une cagnotte en guise d’apporter son soutien et sa solidarité au rappeur. En moins d’une heure, les internautes et fans du rappeur placent la barre très haut.

Pour rappel: Le préfet de Dakar a interdit le concert de Nitdoff qui devait avoir lieu demain au stade Iba Mar Diop. PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 734 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor

Charger plus de commentaires Chargement des commentaires...