iGFM (Dakar) La finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite a été remportée par Al-Hilal de Kalidou Koulibaly devant Al-Ittihad (1-4), jeudi soir au Stade Mohammed Bin Zayed.

Disputée ce jeudi aux Emirats Arabes Unis, la finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite entre Al-Ittihad et Al-Hilal (1-4) proposait un alléchant match dans le match entre Abderrazak Hamdallah et Yassine Bounou.



Ce duel fratricide entre internationaux marocains a pris tout son sens à la 20e minute lorsque l'attaquant a été déséquilibré dans la surface adverse par Renan Lodi et qu'il a eu l'occasion de se faire justice face à son compatriote sur penalty. Impérial, Bounou a d'abord repoussé sa tentative, mais le ballon est revenu sur l'homme aux 26 buts cette saison, qui a crucifié son partenaire en sélection en deux temps.







La leçon d'Al-Hilal à Al-Ittihad



Trois jours plus tôt, Hamdallah avait déjà fait mal à un autre Marocain en marquant face au gardien Munir El-Kajoui d'Al Wehda, en demi-finales (2-1). Mais cette fois son but n'aura pas suffi et c'est bien Al-Hilal, déjà bourreau d'Al-Ittihad en quarts de finale de la Ligue des champions asiatique, qui martyrise à nouveau le club basé à Djeddah et qui se dirige vers le doublé Supercoupe-championnat. Sans parler de la Ligue des Champions asiatique et de la Coupe du Roi où Al-Hilal retrouvera… Al-Ittihad le 30 avril en demi-finales !



L'équipe de Kalidou Koulibakly est bien partie pour tout rafler cette saison.