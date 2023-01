lundi 2 janvier 2023 • 768 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les députés Guy Marius Sagna et Aminata Touré ont déposé, ce lundi, une lettre au conseil constitutionnel. Ils demandent son arbitrage, par rapport à la "question d'actualité" adressée au gouvernement sur le rapport de la Cour des Comptes.

Il s’agit d’une saisine en arbitrage pour conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Guy Marius Sagna et Mimi Touré estiment que le gouvernement ne venant toujours pas s'expliquer devant les députés sur le dernier rapport de la cour des comptes épinglant des ministres après leur question d'actualité, ils demandent, ainsi, l'arbitrage du conseil constitutionnel.



«Dans notre pays les voleurs de poulet, les voleurs de chèvre sont arrêtés, jugés et condamnés. Les voleurs des milliards du peuple sénégalais aussi - même s'ils sont des ministres - qui privent le personnel de santé de gants, de masques, de matériel sanitaire, de structure de santé, de personnel sanitaire suffisant doivent être arrêtés, jugés et condamnés. Mais avant cela, le gouvernement doit s'expliquer devant la représentation nationale», disent-ils. Ci-dessous leurs documents.