iGFM - C’est une pratique dont nos pays devraient certainement s’inspirer. Aux Usa, le président Joe Biden et son épouse, Jill, ont dévoilé ce qu'ils ont gagné en termes de ressources financières durant l’année 2021 et ce qu'ils ont payé à titre d'impôts.

Le couple présidentiel américain a gagné 610 702 dollars lors de sa première année à la Maison Blanche. Joe et Jill ont payé 150 439 dollars en termes d'impôt sur le revenu. Soit un taux d'imposition de 24,6 % pour 2021, renseignent les médias américains.



C'est la deuxième année consécutive que Biden publie ses déclarations de revenus. Il a rétabli la tradition de publication des déclarations de revenus des présidents américains. Donald Trump avait refusé de le faire.



En effet, Joe Biden a gagné 378 333 dollars en tant que président des Etats unis. Sa femme, qui enseigne toujours en Virginie, bien qu'elle soit première dame, a été rémunérée à hauteur de 67 116 dollars pour les cours qu’elle a dispensés en 2021.



Le couple présidentiel a également publié ses déclarations de revenus dans l'Etat du Delaware pour l’année 2021. Joe et Jill y ont versé 30 765 dollars d'impôt sur le revenu.



La vice-présidente Kamala Harris et son mari Doug Emhoff avaient gagné, quant à eux, 1 655 563 de dollars en 2021 et ont payé 523 371 dollars côté impôt sur le revenu..