Argent du pétrole et augmentation éventuelle de salaires: Ce qu'en dit Macky

mardi 21 décembre 2021 • 628 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Les ressources que vont générer les projets pétroliers et gaziers du Sénégal sont très attendues. Ce mardi déjà, un conseil présidentiel est tenu sur la répartition et l’encadrement de la gestion de ces revenus. Et le chef de l’Etat a tout de même dit, ce à quoi ne servira pas l’argent du pétrole.

«Ce n’est pas parce qu’on va avoir du pétrole et du Gaz que chacun va demander le doublement de son salaire. Les syndicats vont déposer des préavis. Ce n’est pas du tout ce qui va se passer. Il faut bien le comprendre», a déclaré Macky Sall.



Il a déclaré qu’il y a eu beaucoup d’investissements consentis dans les projets pétroliers. Et l’impact qu’on en tirera va améliorer le profil économique du pays. «Mais certainement ce ne sera pas pour aller acheter des équipes de football ailleurs ou pour distribuer l’argent comme çà et augmenter les revenus des travailleurs. Il faut bien qu’on enlève cela de, la tête des gens», dit-il.



Le chef de l'Etat déclare que les ressources serviront à accompagner les secteurs productifs comme l'Agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé etc. Elles devront aider à bâtir une économie diversifiée et apte à répondre aux aspirations légitimes du peuple à mieux vivre et léguer un Sénégal meilleur aux générations futures.

Publié par Youssouf SANE editor