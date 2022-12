samedi 17 décembre 2022 • 157 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon les informations du Parisien, reprises par Footmercato, Karim Benzema a décliné l'invitation d'Emmanuel Macron pour la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et la France, ce dimanche à 15h GMT.

A la veille de la grande finale de la Coupe du Monde au Qatar, opposant la France à l'Argentine au stade Lusail, le président de la République, Emmanuel Macron a d'ores et déjà annoncé qu'il assisterait à cette rencontre décisive, comme ce fut le cas face au Maroc, lors de la demi-finale de la compétition. Le chef de l'Etat a tenu à envoyer de nombreuses invitations officielles pour l'accompagner dans les tribunes au sein de la délégation présidentielle. Aux côtés de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, du président de la FFF, Noel Le Graet ou encore de la Première Dame, Brigitte Macron, l'hôte de l'Elysée pourra compter sur un casting doré mais.... sans Karim Benzema selon les informations du Parisien.



Kimpembe, Paul Pogba, N’Golo Kanté...invités



Parmi les invités confirmés, on retrouve les champions du monde 2018 Presnel Kimpembe, Paul Pogba, et N’Golo Kanté, tous absents pour raisons médicales dans ce Mondial. Cependant, Karim Benzema, pourtant convié en personne par Macron, a décidé de refuser l'invitation du président français. Tout comme les anciens joueurs des Bleus, Laurent Blanc et Michel Platini. On retrouve dans cette délégation les noms des footballeurs Jean-Michel Larqué, Alain Giresse, Laure Boulleau et Benoît Cheyrou. Mais aussi l'arbitre française Stéphanie Frappart, qui a officié au Qatar, le judoka Teddy Riner et le boxeur Brahim Asloum.