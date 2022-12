dimanche 18 décembre 2022 • 574 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Ce dimanche, à 15h GMT, une équipe va remporter la troisième Coupe du monde de son histoire du côté de Lusail, puisqu'un choc au sommet oppose l'Argentine et la France pour remporter le Mondial 2022.

L'Albiceleste s'établit en 4-3-1-2 avec Emiliano Martinez dans les cages derrière Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Marcos Acuña. Enzo Fernandez est placé comme sentinelle auprès de Rodrigo De Paul et Alexis MacAllister. Lionel Messi est placé un cran plus haut. Enfin, Julian Alvarez accompagne Angel Di Maria en attaque.



Absents face au Maroc mercredi, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot effectuent leur retour dans le onze de départ des Bleus pour défier l'Argentine, ce dimanche, en finale de la Coupe du monde. Raphaël Varane tient bien sa place et Olivier Giroud reste à la pointe de l'attaque. les Tricolores s'articulent dans un 4-2-3-1.



Argentine : E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuña - De Paul, Fernandez, MacAllister - Messi - Di Maria, Alvarez



France : Lloris (cap.) - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - O. Dembélé, Giroud, Mbappé.



— Football Daily (@footballdaily)