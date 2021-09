vendredi 3 septembre 2021 • 764 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Lionel Messi a reçu un violent coup au genou de la part du joueur vénézuélien Adrian Martinez , jeudi lors des qualifications à la Coupe du monde 2022. La nouvelle star du PSG est restée un long moment au sol avant de se relever et de terminer le match.

La nouvelle recrue du PSG a reçu un violent coup de pied sur le genou gauche de la part d’Adrian Martinez à la 30e minute de la rencontre. En retard, ce dernier, entré en jeu cinq minutes plus tôt, a signé un geste insensé qui a d’abord fait craindre à une grave blessure du sextuple Ballon d’or.

Messi est d’ailleurs resté un long moment à terre en se tenant la tête pendant l’intervention du staff médical. Il s’est finalement relevé et a même disputé la totalité du match.

Messi souffre d'une simple coupure

D’abord averti, Martinez a logiquement été exclu pour cette intervention qui a fait craindre le pire au PSG et à ses supporters. L’Argentine s’est finalement imposée 3-1 grâce à des buts de Lautaro Martinez (45e+2), Joaquin Correa (71e) et Angel Correa (74e).

Selon les premiers examens, l’ancienne idole du Barça souffre d’une simple coupure au genou après cette agression. Rien de grave donc. Il devrait pouvoir tenir sa place pour le choc face au Brésil de son ami et coéquipier Neymar, dimanche, puis face à la Bolivie le 9 septembre. Le sélectionneur, Lionel Scaloni, a en effet prévu de ne pas ménager son protégé. "Il est suffisamment en forme pour débuter le match, avaitr-il déclaré avant le match face au Venzuela. Il va bien, il n'y a aucun doute. Il jouera les trois matchs s'il est en forme."



