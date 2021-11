lundi 29 novembre 2021 • 942 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aron (15 ans), le fils de Pape Bouba Diop, vit au Sénégal notamment à l'Académie Génération Foot, depuis la disparition de son père. Un an après, sa mère a évoqué ses envies de porter le maillot des Lions comme son père.

"Ce qui me rassure, c'est que c'est un enfant qui était compliqué. Quand son papa était malade, il nous a fait un tout voir parce qu'il ne trouvait pas sa voix. Grâce au fait qu'on accepte qu'il rentre à Génération Foot, il a enfin trouvé sa voix et il est mieux dans sa peau. Je le vois grandir, je le vois changer. En plus, il est métis et Sénégalais. Donc, pourquoi vivre en France. Je pense qu'il n'était pas bien ici (France)."



Aron est "plus heureux" de vivre au Sénégal



"Il est plus heureux là-bas (Sénégal). Donc, je suis très contente qu'on ait accepté de me le prendre. Je suis très contente de le voir évoluer et ça me fait plaisir. Je sais que ça Bouba aurait aimé que son fils vive au Sénégal. Je pense qu'il serait très fier. Il y a certaines choses qui leur ressemblent. Lui (Aron), il m'a dit que s'il doit jouer, ce sera comme son père, équipe nationale du Sénégal pour lui faire honneur s'il a la chance d'aller jusque-là", a fait savoir la veuve, Marion Diop, dans un entretien accordé à la TFM, ce lundi 29 Novembre 2021, date qui marque le premier anniversaire du décès de son défunt mari.