Adama Faye, le frère de l’Etat première dame (Marème Faye), est actuellement détenu en garde à vue dans les locaux de la section de Recherches de Colobane. Quelles sont les soubassements d'une telle mesure?

La convocation suivie du placement en garde à vue de Adama Faye livre ses premiers secrets. D'après des informations de L'Observateur, l'affaire qui remonte à environ deux ans, est relative à une transaction sur un terrain qui n'a pas abouti.



Il s'agit d'une parcelle située sur le titre foncier appartenant à Adama Faye se trouvant derrière la station Elton de la Vdn. Adama Faye et le client nommé Faye sont tombés d'accord sur la cession du terrain pour la somme de 260 millions FCfa.



L'acquéreur verse un acompte de 110 millions FCfa. Mais, il revient plus tard pour désister de l'offre. Adama Faye consent une avance de 55 millions FCfa sur les 110 millions et s'engage à payer le reliquat des 50 millions par moratoire.



Mais, le plan de remboursement proposé ne convient pas à M. Fall. Les deux parties ne s'accordent pas sur l'affaire et le différend s'installe. Une plainte est déposée par M. Fall qui tient à rentrer dans ses fonds. À l'opposé, Adama Faye brandit le désistement.

L'affaire pourrait connaître une suite avec les complaintes de M. Faye qui s'étonne qu'une affaire civile et commerciale motive son arrestation, selon L'Obs.