iGFM - (Dakar) Comme annoncé, le mouvement Y’en a marre a envoyé une délégation à Kaolack pour soutenir Kilifeu, qui y a été arrêté. Ousmane Sonko, le leader de Pastef aussi était du voyage. Il a craché ses vérités.

«Depuis qu’il a été créé, le mouvement Y’en a marre a participé, ou même a été le moteur de tous les combats pour la démocratie dans ce pays, contre l’injustice, contre la malgouvernance. Donc Si Kilifeu est attaqué le mouvement Y’en a marre est attaqué. Mais si ce mouvement est attaqué ce sont tous les démocrates de ce pays et tous les patriotes qui sont attaqués et c’est pourquoi nous sommes là aujourd’hui pour témoigner de notre solidarité.

Ce soutien ne se limite pas à ce déplacement là, ce dossier sera suivi de très près et nous n’accepterons pas qu’il soit l’agneau du sacrifice. Nous connaissons les méthodes de Macky Sall. Il passe tout son temps à épier les gens qui ne sont pas d’accord avec lui et à rechercher le moindre faux-pas ou à créer des faux pas pour faire mal (…) Vous avez vu les images. Il n’y a rien qui justifie que Kilifeu soit détenu durant 24 heures à fortiori qu’il y ait un mandat de dépôt. Ce n’est pas acceptable et nous ne l’accepterons pas.»