Arrestation de Me Ngagne Demba Touré : Les premier mots de son avocat

mercredi 21 février 2024 • 1582 lectures • 1 commentaires

Me Ngagne Demba Touré a été arrêté ce mercredi, tôt dans la matinée. En effet, le greffier, responsable des jeunes du Parti de Ousmane Sonko, revenu d’exil dimanche dernier est poursuivi pour association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, outrage à magistrat entre autres. Son avocat, Me Abdoulaye Tall a réagi.

«C’est une arrestation qui vient à la surprise de tout le peuple sénégalais, des militants de Pastef et de tous ceux qui observent ce qui se passe au Sénégal (…) Cette arrestation vient en contradiction avec ce qui se passe. Me Ngagne Demba touré est un symbole de la lutte pour la démocratie et l’état de droit. Sa place n’est en prison.



Son arrestation ne fait que confirmer le discours du garde des Sceau, Me Aïssata Tall Sall qui entre en contradiction avec celui du président de la République lorsqu’il a annoncé la pacification de l’espace politique, la réconciliation, la paix sociale pour des élections inclusives transparentes.» PUBLICITÉ

Publié par Youssouf SANE editor