iGFM – (Dakar) Après la sortie du marabout de Nitdoff pour implorer la clémence du chef de l’Etat, c’est au tour de ses confrères de faire de même. Cette fois-ci, c’est l’artiste Ndongo qui implore le pardon pour Nit Doff.

L’artiste Ndongo D du groupe « Daara J » Family est monté en créneau pour dénoncer les restrictions qui pèsent sur la liberté d’expression artistique. À en croire l’acolyte de Faada Freddy, c’est la musique dans son ensemble qui est en sursis avec l’arrestation de Nitdoff. « Les artistes participent à l’éveil des consciences. En 2021, nous avons reçu deux annulations injustes de spectacles à cause de notre album. L’autorité veut bâillonner les artistes du mouvement Hip-hop. Cela est impossible ! La place de Nitdoff, ce n’est pas la prison », a-t-il déclaré.

Le rappeur Mor Talla Guèye alias Nit Doff est placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges d’instruction Omar Maham Diallo. L’activiste est poursuivi pour trois chefs d’accusation dont diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats, menaces de mort sur les autorités judiciaires. Il a été interpellé par les éléments de la Sûreté urbaine après un live qu’il avait tenu sur les réseaux sociaux.

Après son inculpation, son marabout est monté au créneau pour implorer la clémence du chef de l’Etat. Dans une vidéo devenue virale, le chef religieux, Serigne Lamine Sall demande au Président Macky Sall d'accorder la liberté à son fils et disciple Mor Talla Gueye. « Nous savons qu’il a fauté, nous savons également qu’il a offensé beaucoup de personnes et la justice ne fait que son travail. C’est pourquoi, nous demandons clémence. Je suis quasiment sûr que Nitdoff ne va plus jamais tenir ce genre ce propos », a lancé le marabout.