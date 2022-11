dimanche 6 novembre 2022 • 627 lectures • 0 commentaires

Le journaliste Pape Alé Niang a été arrêté ce dimanche et placé en garde à vue. La Coordination des Associations de presse (Cap), elle, se mobilise déjà. Elle a publié un communiqué de presse que nous vous proposons.

«Nous venons d'apprendre l'arrestation de Pape Alé Niang. Le motif de son arrestation demeure pour le moment inconnu. Le SYNPICS a commis un avocat en la personne de Me Bamba Cissé pour avoir de plus amples informations sur ce qui lui est reproché réellement.



La Coordination des Associations de presse (CAP) exprime tout son soutien à Dakarmatin et compte apporter toute l’assistance requise à Pape Alé Niang.

La CAP attend un retour d’informations de Me Bamba Cissé pour aviser. Pour le moment, elle suit avec attention l’affaire et se tient prête éventuellement à toute action qui pourrait conduire à sa libération."