dimanche 24 juillet 2022 • 4972 lectures • 1 commentaires

Actualité 6 heures Taille

Après la Direction de l’administration pénitentiaire qui a annoncé l’arrestation de Pape Mamadou Seck et sa réintégration, lz gendarmerie nationale qui a mis la main sur lui, a brisé le silence.

La Gendarmerie nationale explique que l’arrestation de Pape Mamadou seck a été facilitée par l'appui des services techniques de l'Etat. Elle renseigne que les investigations effectuées dans le cadre de l'exécution de l'avis de recherche et d'arrestation de la Direction de l'Administration Pénitentiaire ont permis de le localiser et de l'appréhender dans la matinée du 24 juillet 2022 au village de Darou Karim dans le département de Mbacke, au domicile de son marabout. «Il a été aussitôt conduit à la Maison d'Arrêt de Rebeus et mis à la disposition de l'Administration Pénitentiaire», indiquent les pandores.