mardi 11 mai 2021



iGFM - (Dakar) Comme nous vous l'indiquions hier, notre confrère Pape ndiaye a été arrêté puis placé en garde à vue. Ce mardi, en plus des confrères, des hommes politiques se sont saisi de la question.

"Invoquer une faute, une erreur pour museler Pape N’diaye, chroniqueur judiciaire de talent et journaliste respecté serait une grave erreur d’appréciation", a déclaré Abdoul Mbaye. Le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le Travail fait certainement allusion au fait que le journaliste aurait été soumis à un interrogatoire d’ordre politique (Selon Walf). Pour l'ancien premier ministre, "la justice doit s’exercer dans la sérénité, et non dans une précipitation incomprise par l’opinion, la paix au Sénégal en dépend aujourd’hui."