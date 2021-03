jeudi 4 mars 2021 • 1044 lectures • 0 commentaires

IGFM - Pour la presse internationale, le dossier Ousmane Sonko est devenu une affaire publique. Ils ont été nombreux à occulter dans leurs titres les faits d’accusation de viols répétés au profit du profil du leader politique.

«Arrestation de l’opposant Ousmane Sonko», a titré Africanews. Chez Le Monde Afrique, Ousmane Sonko, devenu «Le principal opposant au pouvoir», est «arrêté sur le chemin du tribunal». France24 et Tv5 Monde ont préféré mettre l’accent sur les violences qui ont émaillé cette arrestation. «Ousmane Sonko, principal opposant sénégalais, arrêté après des incidents à Dakar», ont titré les deux Organes de presse.

Voa Afrique a, lui, insisté sur les scènes de «guérilla urbaine». Des titres qui profitent au leader du parti Pastef-Les Patriotes qui, depuis le début, insiste sur sa condition de victime politique.

D’ailleurs, pour Amnesty Afrique, «les motifs de trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée sont infondés». L’organisme appelle ainsi la Justice à «abandonner les charges et à le libérer sans délai».



AICHA FALL