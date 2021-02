mardi 23 février 2021 • 881 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clédor Sène sont actuellement arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic). Selon leur avocat, joint par iGfm, Clédor Sène, dernier à être interpellé, a aussi été le dernier à avoir fait face aux enquêteurs.

«Après Guy Marius Sagna et Assane Diouf qui ont été déjà entendus, Clédor Sène est passé devenat les enquêteurs », indique Me Khoureychi Bâ. Menace de trouble à l’ordre public et actes de nature à compromettre la sécurité publique, c’est ce qu’on leur reproche.

Mais, pour leur avocat, il n’y a rien de concret ni de sérieux dans le dossier. «Un Etat qui doit avoir peur au point d’arrêter les gens comme ça, à titre préventive, c’est une rafle qui ne dit pas son nom», martèle Me Khoureychi Bâ.

Pour la robe noire, c’est juste le leadership de ces garçons et l’emprise qu’ils ont sur la frange jeune qui pose problème, «sinon il n’y a rien, ils sont dans la communication d’influence tout simplement». «Préparation d’un projet criminel ? cela n’a aucun sens, c’est l’Etat qui perd son sang-froid comme d’habitude et qui opère des arrestations à grande échelle», dit-t-il.

Pour rappel, la police leur reproche de vouloir fomenter des actions insurectionnelles, se fondant, entre autres, sur le contenu d'un fichier audio attribué à Clédor Sène.

«Vous avez oublié que le combat démarre mardi. Nous sommes maintenant dans le temps de l’action nous avons assez communiqué. Nous sommes en train de nous organiser au niveau de la base. Probablement on s’achemine vers la levée de l’immunité et l’arrestation de Sonko, il ne reste que la journée de demain. Même aujourd’hui (dimanche dernier), nous avons travaillé toute la journée. Ca va être compliqué parce que je n’ose même pas proposer autre chose à Assane Diouf. Je l’ai mis en rapport avec certains gars de Pikine», entend-t-on dans ledit fichier.

Finalement, Clédor Sène sera arrêté ce mardi à l'aube. La Division des investigations criminelle l'a interpellé chez lui à Derkler. Guy Marius Sagna aussi s'est fait arrêter par la même division des investigations criminelles hier lundi, vers 20 heures. Quelques heures avant Guy Marius, c’était Assane Diouf qui a été cueilli chez lui.