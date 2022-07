mardi 19 juillet 2022 • 423 lectures • 0 commentaires

Sport 10 heures Taille

iGFM (Dakar) Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), Me Babacar Ndiaye a fait le point sur la prochaine fenêtre des Lions du Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde.

"Desagana (nouveau sélectionneur des Lions) doit arriver cette semaine. Je l'ai eu aujourd'hui (hier) et il prépare déjà son équipe pour la prochaine fenêtre", a-t-il fait savoir, sur la RTS. Parlant de la préparation, Babacar Ndiaye précise que les Lions du Sénégal travailleront pendant trois semaines. Mais, la première semaine de préparation se fera sous forme de regroupement externe. "Les joueurs vont s'entraîner à Marius Ndiaye pour après rentrer chez eux", informe-t-il, indiquant que le groupe se retrouvera après pour un travail interne avant les éliminatoires qui se dérouleront du 26 au 28 août 2022 à Tunis.



Interpellé sur le choix de Desagana après le limogeage de Boniface Ndong, Babacar Ndiaye s'explique : "C'est quelqu'un que j'ai connu lors de l'Afrobasket. Il reste un professionnel et un travailleur."



Groupe F (Monastir) : Soudan du Sud, Égypte, Tunisie, République démocratique du Congo, Sénégal et Cameroun.