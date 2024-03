samedi 23 mars 2024 • 903 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après son échec à la CAN 2023, le Sénégal s'est parfaitement repris en surclassant le Gabon (3-0) vendredi en match amical à Amiens, en France. Sadio Mané et Boulaye Dia ont donné leurs avis sur les jeunes de la tanière des LIONS, renseigne Afrikfoot.

Cette rencontre a été marquée par les grands débuts en sélection de trois nouveaux joueurs : le défenseur central du FC Barcelone, Mikayil Faye, auteur d'un but superbe, son compère de l'axe Seydou Sano, et l'ex-international Espoirs français Habib Diarra, entré en jeu. A l'issue de la partie, le vestiaire des Lions a exprimé tout le bien qu'il pense de cette nouvelle vague.



Mané : Les jeunes font "notre force aujourd'hui"



“Je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. On a un groupe homogène, tant mieux pour nous, et il y a d'autres jeunes aussi qui vont intégrer la tanière. Donc tant mieux pour nous, on est content pour ces jeunes-là, je pense qu'ils vont nous valoir beaucoup de choses dans le futur”, a prédit en zone mixte Sadio Mané, entré en jeu et auteur du dernier but.



Boulaye : "Ils sont très talentueux, raison pour laquelle ils sont avec nous"



Un optimisme partagé par Boulaye Dia, lui aussi entré en cours de partie. “C'est toujours important de gagner avec la manière, de montrer qu'on peut faire des bonnes performances en équipe, malgré l'arrivée de nouveaux talents. (…) Ils ont beaucoup de talent, ils sont très talentueux. C'est la raison pour laquelle ils sont avec nous. Ils l'ont démontré ce soir pour leur premier match pour certains. D'autres, je pense qu'ils joueront mardi (Amara Diouf et Rassoul Ndiaye, ndlr)“, a estimé le buteur de la Salernitana, forfait pour la dernière CAN.



“Ils ont toutes les qualités requises. Ils nous le montrent tous les jours à l'entraînement, on n'est pas surpris. Et c'est bien aussi pour que tout le monde les découvre en équipe A. C'est toujours intéressant, pas de renouveler, mais de toujours ajuster avec la forme du moment, les talents qui sont en pleine éclosion“, a conclu l'ancien Rémois. Cette brillante nouvelle génération tentera de confirmer mardi face au Bénin.