mardi 30 août 2022

iGFM (Dakar) Le Ministre des Sports, Matar Ba, s'est exprimé, ce mardi, à son cabinet, sur l'arrivée du trophée de la Coupe du monde de la FIFA, à Dakar.

Après les partenaires de la FIFA, c'était au tour du Ministère des Sports de prendre la parole. Face à la presse, ce mardi, à son cabinet, le Ministre du tutelle, s'est exprimé sur l'importance du séjour du trophée de la Coupe du monde, à Dakar les 6 et 7 septembre 2022.



"On aura un fait inédit : le trophée mondial et africain séjourneront au Sénégal", a dit d'emblée Matar Ba, rappelant que le trophée de la CAN 2021 remportée par les Lions au Cameroun, séjourne toujours au Sénégal. "Les Sénégalais auront l'honneur de recevoir le trophée, c'est des moments extrêmement importants. Enjeu de consolidation de la communication et consolidation de la culture de paix. Le Sénégal est le 3e pays de l'Afrique de l'ouest. C'est un moment de consécration de la politique du chef de l'État en termes d'infrastructures et de palmarès avec la CAN qui a été dignement fêtée jusque dans les régions", a soutenu le Ministre des Sports, aux côtés des partenaires de la FIFA, du représentant de la Fédération sénégalaise de football (FSF), de l'armée, de plusieurs ministères...



"Le Mondial, pour nous, démarre le 6 septembre"



"C'est un programme en trois étapes : accueil et réception du trophée à l'aéroport, présentation du trophée à Macky Sall au Palais et présentation au grand public au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose", informe Matar Ba. "Tous son invités à savourer ces moments de bonheur, de communication, de communion....Je renouvelle ma reconnaissance qui nous accompagne dans cette aventure, en premier lieu les Forces armées, les ministres de l'intérieur et des Finances, du Tourisme, de la Cluture...



Comme pour la précédente édition, je souhaite que l'arrivée du trophée soit un évènement populaire à la hauteur de l'intérêt et de l'espérance que nous plaçons aux Lions. Le Mondial, pour nous, démarre le 6 septembre. Et il faut gagner le match de la mobilisation. Ce sera le premier acte et je pense que le dernier sera son retour à la fin de la Coupe du monde."