Arsenal – Liverpool : les compos officielles

iGFM-(Dakar) Champion d’Angleterre lors de la saison 2019/2020, Liverpool affronte Arsenal, le vainqueur de la dernière FA Cup. Les hommes de Mikel Arteta s’articulent dans un 3-4-3 avec Emiliano Martinez dans les cages. Rob Holding, David Luiz et Kieran Tierney forment la défense tandis que les rôles de pistons sont assurés par Hector Bellerin et Ainsley Maitland-Niles. Au milieu, on retrouve Mohamed Elneny et Granit Xhaka. Enfin, Eddie Nketiah est accompagné en attaque par Bukayo Saka et Pierre-Emerick Aubameyang.

De son côté, Liverpool se présente dans un traditionnel 4-3-3 avec Alisson Becker comme dernier rempart. Neco Williams Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andy Robertson composent la défense. Aligné en tant que sentinelle, Fabinho est épaulé dans l’entrejeu par James Milner et Georginio Wijnaldum. Les ailes sont occupés par Mohamed Salah et Sadio Mané alors que Roberto Firmino est seul en pointe.

Les compositions :

Arsenal : Martinez – Holding, Luiz, Tierney – Bellerin, Elneny, Xhaka, Maitland-Niles – Saka, Nketiah, Aubameyang

Liverpool : Alisson – Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson – Milner, Fabinho, Wijnaldum – Salah, Firmino, Mané