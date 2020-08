Arsenal-Liverpool : les compos probables

iGFM -(Dakar) Le football anglais s’est donné rendez-vous à Wembley, cet après-midi (15h30 GMT), pour le Community Shield. Un match qui va venir lancer la saison 2020-21 de football au Royaume-Uni. Mais surtout un match opposant Liverpool, champion d’Angleterre à Arsenal, vainqueur de la FA Cup.

Côté Gunners, Mikel Arteta devrait aligner un 3-4-3 au sein duquel, Martinez prendra place dans les buts. Devant, une défense à trois composée de Kieran Tierney, David Luiz et du jeune français William Saliba. Bukayo Saka et Hector Bellerin joueront leur rôle de piston dans les couloirs gauche et droit. Granit Xhaka et Joe Willock devraient prendre place au milieu de terrain et tenteront d’alimenter le trio offensif : Aubameyang-Lacazette-Willian.

Jürgen Klopp, lui, ne devrait pas changer son système de jeu habituel, en 4-3-3. Alisson gardera les cages des Reds. En défense, Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Joe Gomez et le jeune Neco Williams devraient être titularisés. Dans l’entrejeu, Fabinho occupera le poste de sentinelle, soutenu par Wijnaldum et Keita. Enfin, devant, aucune surprise à prévoir avec la présence des trois fantastiques : Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino.