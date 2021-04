mercredi 21 avril 2021 • 74 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après Manchester City, quatre autres clubs anglais ont annoncé leur retrait de la nouvelle compétition européenne.

Quelle soirée cauchemardesque pour la Super League ! Alors que Florentino Pérez a dû organiser une réunion d’urgence suite à l’annonce du départ officiel de Manchester City de la compétition, les autres clubs anglais ont suivi. Si rien est encore officiel du côté de Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool et Manchester United ont annoncé conjointement leur retrait de l’épreuve.

« Après vous avoir écouté vous les supporters et la communauté du football au sens large ces derniers jours, nous nous retirons de la Super League. Nous avons commis une erreur et nous nous en excusons. Ces derniers jours nous ont montré une fois de plus la profondeur du sentiment que nos supporters du monde entier ressentent pour ce grand club et le jeu que nous aimons. Nous n'avions pas besoin de nous le rappeler, mais la réponse des supporters ces derniers jours nous a donné le temps de réfléchir et de réfléchir en profondeur. Nous n'avons jamais eu l'intention de causer une telle détresse, mais lorsque l'invitation à rejoindre la Super League est arrivée, tout en sachant qu'il n'y avait aucune garantie, nous ne voulions pas être laissés pour compte pour garantir la protection d'Arsenal et de son avenir. (…) Nous vous avons entendus », a publié Arsenal.

« Nous pouvons confirmer que nous avons officiellement entamé les procédures de retrait du groupe en développant des propositions pour une Super League. Nous regrettons l'angoisse et le bouleversement causés par la proposition de Super League. Nous avons estimé qu'il était important que notre club participe au développement d'une éventuelle nouvelle structure qui vise à mieux garantir le fair-play financier et la viabilité financière tout en apportant un soutien considérablement accru à la pyramide du football au sens large. Nous croyons que nous ne devrions jamais rester immobiles et que le sport devrait constamment revoir les compétitions et la gouvernance pour s'assurer que le jeu que nous aimons tous continue d'évoluer et d'exciter les fans du monde entier. Nous tenons à remercier tous les supporters qui ont présenté leurs opinions réfléchies », a, pour sa part, déclaré le patron des Spurs, Daniel Levy.

Les Red Devils ont, quant à eux, fait plus court. « Manchester United ne participera pas à la Super League. Nous avons écouté attentivement la réaction de nos fans, du gouvernement britannique et d'autres parties prenantes. Nous restons déterminés à travailler avec d'autres membres de la communauté du football pour trouver des solutions durables aux défis à long terme auxquels le football est confronté. » Idem chez les Reds. « Le Liverpool Football Club peut confirmer que son implication dans les plans proposés pour former une Super League a été interrompue. Ces derniers jours, le club a reçu des représentations de diverses parties prenantes, tant internes qu'externes, et nous tenons à les remercier pour leurs précieuses contributions. »

