iGFM (Dakar) Krépin Diatta (AS Monaco) a rejoué au foot, mercredi, lors d'un match amical contre Southampton, plus de 8 mois après sa grosse blessure.

C'est ce qu'on appelle une très bonne nouvelle accompagnée d'espoir. Blessé le 19 novembre dernier, personne ne pouvait imaginer que Krépin Diatta allait revenir si vite. Une lésion du ligament antérieur du genou gauche qui était la nature de sa blessure, éloigne le plus souvent les sportifs des terrains pour un an. Pour l'international sénégalais, les choses sont allées un peu plus vite.







250 jours après...



Plus de 8 mois (et 8 jours) après une lésion du ligament antérieur du genou gauche, l'international sénégalais a rejoué au football. C'était ce mercredi, lors d'un match amical entre son club l'AS Monaco et la formation anglaise Southampton (1-3). Une défaite certes pour l'ASM, mais de son côté Diatta y gagne. En effet, 250 jours après, l'ancien joueur de Bruges a retrouvé enfin les terrains. Ce, après avoir repris l'entraînement collectif quelques semaines auparavant. Le Lion est entré à la 78e minute de jeu. Ce qui reste une aubaine pour celui, qui avait manqué la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal en février 2022.







Une aubaine pour les Lions avant le Mondial



Forcément, Krépin Diatta a hâte de retrouver la sélection où il était titulaire avant sa blessure. Surtout qu'il avait manqué le sacre des Lions au Cameroun. Du coup, l'objectif pour le Monégasque est de tout faire pour prendre part aux prochains rendez-vous de l'équipe du Sénégal en septembre (matches amicaux) et novembre-décembre (Coupe du monde). Mais, cela passe d'abord par retrouver son meilleur niveau et espérer une convocation dès le mois de septembre. Juste ou pas, en tout cas, son retour à l’entraînement et son match d'hier contre Southampton l’ont montré plutôt affûté. Krépin et son staff vont pouvoir poursuivre le travail de manière plus intense au cours des deux prochaines semaines. Et il aura une nouvelle occasion de prouver à son club à la sélection du Sénégal, qu’il est bien de retour.