iGFM (Dakar) Ce samedi 15 octobre, la saison de football au Sénégal reprendra du service, après trois mois de vacances. AS Pikine-Génération Foot sera le choc de cette première journée. Les deux équipes ont lancé les hostilités ce jeudi, lors de la conférence de presse d'avant-match.

"L'adversaire ne ferme pas le jeu, on s'y prépare"

Souvent vainqueurs à l'aller, les Pikinois ne comptent pas déroger à la règle. L'entraîneur adjoint, Ngagne Demba Gueye a fait savoir que jouer à Pikine contre Génération Foot est un atout. Il a par ailleurs souligné l'envie de jouer contre le club de Déni Biram Ndao. "L'adversaire ne ferme pas le jeu. C'est une équipe joueuse, on s'y prépare."



"Notre objectif numéro 1 est le maintien mais..."



De son côté, le technicien de Génération Foot, Balla Djiba a fait savoir que l'équipe a les mêmes ambitions que lors de la dernière saison. "Nous avons une équipe jeune. On se base à 80% sur notre formation, c'est des jeunes qui montent. Cette année, notre objectif numéro 1 est le maintien et s'il y a possibilité de faire quelque chose, on le fera", a-t-il déclaré, indiquant que son équipe compte faire un bon match contre l'AS Pikine, dimanche, au stade Alassane Djigo.

