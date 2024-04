lundi 15 avril 2024 • 594 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) C'est l'une des images fortes du week-end. Ce dimanche, le match l'AS Roma et l'Udinese comptant pour la 32e journée de Serie A a été définitivement arrêté à la 70e minute suite au malaise de l'international ivoirien Evan Ndicka.

Les premières images étaient clairement inquiétantes pour le défenseur central de l'AS Rome, évacué sur civière et transporté à l'hôpital pour passer des examens de contrôle. Cependant, les premières nouvelles tombées dans la soirée sont déjà beaucoup plus rassurantes pour le vainqueur de la dernière CAN.



Pas de crise cardiaque a priori



“L'équipe a rendu visite à Ndicka à l'hôpital. Evan se sent mieux et est de bonne humeur. Il restera à l'hôpital en observation. Allez Evan“, indique ainsi un communiqué du club de la Louve. D'après la presse italienne, les premiers examens ont permis d'écarter toute crise cardiaque ou pathologie coronarienne. A priori, l'Eléphant aurait “seulement” souffert de fibrillations provoquées par la compression des poumons.



Par mesure de sécurité, Ndicka, qui a pris la pose sur une photo relayée par Fabrizio Romano, va toutefois rester en observation et passera des examens dans les prochaines heures.

