iGFM – (Dakar) La présentatrice vedette del'émission "Subatel" de la Sen TV, Asma Khadija, fait partie desfigures montantes du paysage médiatique sénégalais. D'ailleurs, elle a remportéau mois de mars dernier le prix Only Woman Awards du All Times Great Trophy.

Née catholique, la jeune dame est fière de révéler avoir embrassé la religion musulmane par pure conviction et amour pour cette religion. "J'étais catholique, ensuite protestante, avant de devenir musulmane... Et aujourd'hui, alhamdoulillah, je suis talibé cheikh, de Mawlana Cheikhal Islam", a-t-elle confié au micro de nos confrères de Sans Limites.

Par ailleurs, la présentatrice a tenu à préciser sur sa page Facebook qu'elle a tenu ces propos sans arrière-pensées. "Je ne dénigre en rien le christianisme, une religion que je respecte... De grâce, n'interprète pas mes propos", invite la jeune dame qui rappelle s'être convertie, il y a 13, 14 ans.

« Je ne dénigrerai en aucun cas le christianisme, une religion que je respecte Je pense que Jésus-Christ lui-même n’a jamais forcé une personne à rester ou à partir sinon il n’aurait pas pardonné à Judas qui l’a trahi.

Je pense juste que j’ai le droit d’aller vers Dieu dans une religion qui me parle plus que les autres religions qui ne me parlent pas sont mauvaises ? Je pense que ce n’est pas ce que j’ai dit. Preuve dans l’Islam, le Coran exalte Marie de Mariama et la présente comme un exemple de sainteté ! Son fils Jésus est également considéré comme un prophète communément appelé Insa. S’il vous plaît ne lisez pas mes mots.

Ne blâmez pas mon Dieu de m’avoir fait tracer ma route vers Lui.Quelle que soit la religion de la personne, l’essentiel pour moi est de faire confiance à Dieu et de permettre à Sa présence d’être une quête constante de réconciliation.

Diffamer n’importe quelle religion, c’est me diffamer moi-même parce que le christianisme est une religion qui m’a fait moi-même et cela m’a spécifiquement appris à rechercher la vérité uniquement avec la vérité, alors donnez-moi le droit de faire de l’islam ma vérité sans offenser votre vérité Merci ».